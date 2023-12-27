Захарова: попадание ракет для Patriot к ВСУ повлечет последствия для отношений РФ и Японии

По словам дипломата, экспорт Японией летальных вооружений в США "будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москва расценит как враждебное действие попадание японских ракет для систем Patriot в руки Вооруженных сил Украины (ВСУ), это повлечет самые серьезные последствия для отношений с Токио. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не исключено, что в ходе передачи [Японией в США] боекомплектов Patriot будет задействована уже отработанная схема, при которой боеприпасы в конечном итоге оказываются на Украине. В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении России и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей", - сказала она, комментируя решение Токио разрешить передачу в США ракет для Patriot.

Захарова также предупредила, что экспорт Японией летальных вооружений в США "будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности". "Очевидно, что принятое решение обслуживает интересы прежде всего американского союзника Токио. В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственные принципы, но и в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает", - добавила она.

"Военные поставки киевскому режиму как прямые, так и опосредованные, ведут только к продлению его агонии и дальнейшему увеличению числа невинных жертв и злодеяний киевского режима, ответственность за которые в полной мере будут разделять и японские власти", - подчеркнула дипломат.

Правительство Японии 22 декабря упростило правила экспорта оборонного оборудования, позволив поставлять ракеты для систем Patriot в США и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию. До этого Токио мог поставлять в США лишь компоненты оборонного оборудования. Послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.

Внесенные поправки напрямую не разрешают реэкспорт поставленного оборудования в третьи страны, вовлеченные в вооруженный конфликт, однако позволят восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за помощи Киеву. Кроме того, США, например, смогут поставлять собственные ракеты для Patriot не только Украине, но и своим партнерам в Европе, которые передают Киеву свои вооружения. Поэтому военная поддержка Украины будет косвенной. Как сообщал МИД Японии, правительство США должно получить предварительное согласие Токио для передачи третьим странам ракет для систем Patriot японского производства.