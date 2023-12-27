Эксперт считает, что США станут последним гегемоном

В новом миропорядке у них не будет наследника, полагает директор по науке Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрий Тренин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гегемония США подходит к концу, в новом миропорядке у Вашингтона не будет наследника, который мог бы подчинить международные отношения своим интересам. Такое мнение выразил директор по науке Института мировой военной экономики и стратегии, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Тренин, выступая на презентации доклада "Политика России в отношении мирового большинства", который был представлен в пресс-центре ТАСС.

"Начинается совершенно новая и невиданная мировая история. У американского гегемона не будет наследника. И новый мир не будет руководствоваться [интересами] одной, двух или трех сверхдержав", - сказал эксперт.

В этом контексте он отметил, что России необходимо "перенастроить свою картину мира". "Мы должны реально повернуться к миру в целом и не только к одной его части. Не европейской, не евроатлантической. Но к миру в целом и прежде всего - к странам Азии, Африки, Латинской Америки. Мы должны перераспределить ресурсы в этом направлении", - указал Тренин.

По его словам, в новых геополитических условиях посол в Ташкенте становится важнее, чем посол в Париже. "Я думаю, это будет признано уже не только в отношении Узбекистана, но и в отношении целого ряда новых стран, - продолжил аналитик. - Мы должны хорошо изучать наших партнеров, которых мы знаем пока еще недостаточно".

Роль БРИКС и ШОС

Тренин обратил внимание, что строительство элементов нового миропорядка во взаимодействии со странами Азии, Африки и Латинской Америки впервые стало "главным направлением внешней политики за историю России".

"Россия тесно взаимодействует с наиболее активными странами мирового большинства в формировании новой повестки дня, в формировании новой финансовой системы мира, новой продовольственной системы, - отметил эксперт. - Если это сначала [будет достигнуто] не для всего мира, то, по крайней мере, внутри таких организаций, как БРИКС и ШОС".

Он выразил уверенность, что практические результаты, которых удастся достичь в рамках БРИКС, станут "дальнейшей платформой для будущей действительно универсальной и не доминируемой только одной группой всемирной организации". "Я бы сказал, что БРИКС завтра - это ООН послезавтра, - подчеркнул аналитик. - А ШОС - это прообраз системы континентальной безопасности для Большой Евразии".