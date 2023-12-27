Захарова считает, что главу ЕК должны призвать к ответу за схему с закупкой вакцин Pfizer

Официальный представитель МИД РФ указала, что брюссельские чиновники закупали вакцины для "обеспечения финансовых интересов Вашингтона и Лондона"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что граждане ЕС призовут к ответу высокопоставленных чиновников и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за схему с закупкой вакцин Pfizer. Об этом дипломат заявила на брифинге.

Захарова указала, что брюссельские чиновники закупали вакцины для "обеспечения финансовых интересов Вашингтона и Лондона".

"В реальности много указывает на практику прекращения фармгигантами производства востребованных, но просто недостаточно рентабельных с точки зрения бизнеса лекарств, видимо, в пользу перепроизводства дорогих препаратов, которые затем оказываются на свалке, - сказала Захарова. - В этой связи в очередной раз встает закономерный вопрос - чьи интересы на самом деле лоббирует руководство Европейского союза? Ответ очевиден - это интересы англосаксонского дуэта. Уверена, что простые европейцы еще дадут принципиальную оценку деятельности высокопоставленных еэсовских назначенцев во главе с Урсулой фон дер Ляйен, столь успешно опустошающих карманы граждан Европейского союза".

"Договоренность главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Pfizer вовсе стало поводом для одного уголовного и двух административных разбирательств, в том числе в суде ЕС. Кстати, ни одно из них не завершено", - добавила она.