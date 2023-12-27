В мэрии Новосибирска опровергли отставку градоначальника Анатолия Локтя

В феврале 2023 года прямые выборы мэра города были отменены решением депутатов

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, об отставке которого сообщили некоторые СМИ и Telegram-каналы, находится на рабочем место. Информация о его отставке не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Анатолий Евгеньевич находится на рабочем месте. Он поздравил сотрудников муниципальной авариной спасательной службы с Днем спасателя. Информация об отставке не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены решением депутатов Заксобрания Новосибирской области в феврале 2023 года. Законопроектом изменен способ избрания глав городских округов Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому, мэр избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию.

В апреле 2014 года Локоть, возглавлявший в тот момент региональное отделение КПРФ, победил представителя "Единой России" Владимира Знаткова с небольшим перевесом голосов. Он был переизбран на второй срок в 2019 году, срок его полномочий истекает в апреле 2024 года.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов мэров. Прямые выборы сохранялись до недавнего времени в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. 27 октября 2022 года областная дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска. Теперь градоначальника будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.