Захарова заявила, что процветание Армении имеет важное значение для России

Запад в этом не заинтересован, полагает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Западу безразлична судьба армянского населения, но процветание Армении имеет важнейшее значение для России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прошедший год был непростым для очень многих стран и для очень многих народов мира. Он был не простым и для Армении, дружественного нам народа. Мы видим всяческие попытки втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры. Мы видим, как Западу абсолютно безразлична судьба армянского населения, народа Армении. Они используют их чувства, их историческую память, их боль и страдания исключительно в собственных интересах, - сказала Захарова. - С учетом союзнического характера отношений мы готовы всячески содействовать миру, стабильности и процветанию Армении. Для нас это действительно имеет важнейшее значение".

"От себя я от души желаю народу Армении мира, благополучия в новом году и по возможности меньше проблем, чем те, с которыми столкнулись в уходящем году", - добавила дипломат.