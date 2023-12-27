Лавров: главы МИД РФ и Индии согласуют эффективную реализацию решений лидеров

Страны заинтересованы в выстраивании открытой и справедливой для всех международной политико-экономической системы, сказал министр иностранных дел России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром пути более эффективной реализации решений лидеров двух стран.

"Лидеры задают тон всем уровням наших взаимоотношений, - сказал Лавров, открывая переговоры с индийским коллегой. - Сегодня у нас очень важная задача - посмотреть, что еще необходимо сделать, чтобы решения наших лидеров реализовывались еще эффективнее".

Глава МИД РФ отметил схожесть позиций двух стран в отношении ООН, уважения ее устава во всей полноте и взаимосвязи, а также диалог государств в БРИКС, ШОС, Группе двадцати. "Страны заинтересованы в том, чтобы выстраивать открытую и справедливую для всех международную политико-экономическую систему", - добавил он.

Лавров указал, что отношения двух стран имеют давнюю и добрую историю. "Отрадно, что в современных условиях они продвигаются поступательно. Мы - надежные партнеры", - подчеркнул министр.

Глава российской дипломатии отметил тесное сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран, советов безопасности, парламентов, а также крепкие культурные и образовательные связи. "У нас очень богатая палитра отношений, которые пользуются широкой поддержкой наших граждан", - заключил министр. Лавров и Джайшанкар также провели встречу в формате тет-а-тет. Беседа длилась около получаса.

Глава МИД Индии прибыл в РФ в понедельник с пятидневным визитом.