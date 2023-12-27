В Белгородской области назначили главу администрации Вейделевского района

Эту должность заняла Анжелика Самойлова

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшая глава администрации Журавлевского сельского поселения Анжелика Самойлова назначена на место уволенного из-за нарушения законодательства экс-главы администрации Вейделевского района Белгородской области Александра Алексеева. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Анжелика Самойлова назначена на должность первого заместителя главы администрации Вейделевского района Белгородской области. В соответствии с уставом муниципального района она будет исполнять обязанности руководителя муниципалитета до выборов главы администрации района", - говорится в сообщении.

13 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков уволил Алексеева из-за нарушения законодательства, его деятельность проверяют правоохранительные органы.

Самойлова до 26 декабря 2023 года занимала должность главы администрации Журавлевского сельского поселения Белгородского района, указом президента Российской Федерации она награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Как пояснили в пресс-службе, Самойлова будет исполнять обязанности главы администрации Вейделевского района до проведения конкурса на замещение этой должности, который состоится 16 февраля 2024.