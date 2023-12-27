Богданов и посол Йемена обсудили обострение обстановки в акватории Красного моря

Стороны подтвердили важность наращивания международной поддержки усилиям по налаживанию устойчивого полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши обсудили обострение обстановки в акватории Красного моря в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Отдельное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению в этой связи обстановки в акватории Красного моря", - отметили в министерстве.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по проблематике урегулирования военно-политического кризиса в Йемене. "При этом была подтверждена важность наращивания международной поддержки усилиям по налаживанию устойчивого полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - сообщили на Смоленской площади.