Россия и Индия согласовали шаги по сотрудничеству в рамках коридора Север - Юг

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, проекту не нужно "второе дыхание"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия обозначили шаги по сотрудничеству в рамках запуска коридора Север - Юг. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Сегодня согласовали целый ряд шагов, которые позволят нам расширять сотрудничество, в том числе в контексте готовящегося запуска международного транспортного коридора Север - Юг, создание маршрута Ченнаи - Владивосток и сотрудничество по освоению Северного морского пути, - это очень перспективное направление", - сказал он.

По его словам, проект транспортного коридора не нуждается во "втором дыхании", он его уже получил и наверняка в ближайшее время будет реализован. "Что касается коридора Север - Юг, то ему, наверное, уже не нужно второе дыхание, он его уже получил. Этот проект вызвал большой энтузиазм среди всех стран, от которых зависит его реализация, и он наверняка в ближайшее время будет реализован", - сказал российский министр.

"Конечно, доверие к Западу сильно подорвано, и поэтому даже большие основания сейчас есть полагаться на роль мирового большинства в развитии мировой экономики не в ущерб кому-то, а на основе взаимной выгоды", - добавил Лавров.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.