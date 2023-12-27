Лавров обсудил с индийским коллегой конфликт на Украине

Глава МИД РФ также обсудил с Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром конфликт на Украине и ситуацию в Афганистане, заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы искренне признательны индийским коллегам за их стремление ответственно подходить к рассмотрению и решению региональных и глобальных проблем, ориентируясь прежде всего на национальные интересы, интересы равноправного, справедливого международного сотрудничества. Такой подход характерен и для позиции Индии по тем процессам, которые происходят на Украине и вокруг нее, мы об этом также говорили. <...> Говорили о ситуации в Афганистане", - отметил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

"Говорили и по другим региональным сюжетам. Это касается положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте процессов, которые там развиваются параллельно и даже, может быть, вопреки договоренностям, которые раньше достигались в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - проинформировал глава МИД РФ.

По его словам, общая позиция Москвы и Нью-Дели состоит в том, что на огромном Евразийском континенте и в прилегающих акваториях "важно искать такие решения, которые будут отражать баланс интересов и не будут провоцировать конфронтационные подходы, в том числе которые иногда привносятся из-за пределов общего региона".