Марьяна Лысенко заявила, что многие врачи участвуют в сборе подписей в поддержку Путина

Главврач московской больницы № 52 считает огромной честью принимать участие в подобной деятельности, так как это поможет повлиять на будущее страны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Многие врачи и представители медицинского сообщества активно участвуют в сборе подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте будущего года выборах главы государства. Об этом сообщила на встрече с волонтерами-медиками главный врач московской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

"Вы и ваши коллеги принимаете активное участие и в работе штаба, и в сборе подписей, огромное человеческое спасибо, потому что это очень важно", - подчеркнула Лысенко. Она считает огромной честью принимать участие в подобной деятельности, так как это поможет повлиять на будущее всей страны.

"У меня появилась еще одна социально общественная активность: я получила предложение стать сопредседателем избирательного штаба президента России Владимира Путина - это безмерная гордость, и я приняла предложение действительно с ощущением причастности к чему-то великому", - отметила Лысенко. Она напомнила, что "развитие нашей страны сейчас непростое, но в то же самое время поворотное". "Нам выпала честь, выпала сложность, удача - возможность участия в чем-то великом, и, конечно, к этому невозможно равнодушно относиться, потому что будущее нашей Родины, детей, профессии и всего, что с нами будет происходить, решается сейчас", - подчеркнула Лысенко. Она убеждена, что "не принимать участие в этом - невозможно, а принимать участие на таком уровне - это действительно большая честь".

В этой связи она назвала общественную деятельность, прежде всего, ресурсом. "Это ресурс обратной связи, возможности влиять на процессы, которые кажутся значимыми, невозможно заниматься одной узкостью, если ты хочешь что-то поменять, я не знаю таких медиков, которые не хотят ничего менять", - заметила она. Лысенко подчеркнула, что все врачи, приходя в эту профессию, понимают, что без общественной работы в любом ее проявлении реализоваться не могут.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.