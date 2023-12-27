Лавров заявил, что Россия знает о планах Запада заморозить конфликт на Украине

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. России известно о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине, объявив ее страной-победительницей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Что касается утечек о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и представить ее в качестве страны-победительницы, то мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о "победах", знаем, как они "побеждали" и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Ираке, - отметил он. - Нигде в странах, которые использовались США для продвижения своих интересов далеко от своих берегов, не стало лучше. "Победы" объявлять американцам в общем-то не впервой. Думаю, как-нибудь сформулируют".