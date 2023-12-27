Лавров считает, что ВВП нового состава БРИКС значительно превысит показатель стран G7

По словам министра иностранных дел России, Москва и Нью-Дели не приемлют искажения принципов международного права

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ВВП стран БРИКС с присоединением новых членов в 2024 году значительно превысит аналогичный показатель государств Группы семи (G7). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По его словам, сегодня происходит процесс естественного развития мировой экономики в пользу повышения доли стран глобального Юга и глобального Востока, в том числе в связи с многочисленными ошибками и неприемлемыми методами США и их союзников. "Эта тенденция будет укрепляться в том числе в связи с расширением БРИКС. Совокупный ВВП БРИКС в новом составе будет уже значительно превышать аналогичный показатель "Семерки", - сказал министр.

Как отметил глава МИД РФ, Москва и Нью-Дели не приемлют искажения принципов международного права, развития свободных рынков и честной конкуренции. "Доверие к Западу сильно подорвано, поэтому сейчас даже большие основания полагаться на роль мирового большинства в развитии мировой экономики не в ущерб кому-то, а на основе взаимной выгоды", - добавил Лавров.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения - 1 января 2024 года в него войдут Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председательство в БРИКС в 2024 году перейдет к России.