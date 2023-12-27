Лавров сообщил о поддержке Россией кандидатуры Индии на вступление в СБ ООН

Глава МИД РФ отметил, что саммит G20 в Нью-Дели "был по-настоящему триумф индийской внешней политики"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживает кандидатуру Индии на вступление в состав Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Саммит Двадцатки (G20 - прим. ТАСС) в Нью-Дели, который состоялся в прошлом году, это был по-настоящему триумф индийской внешней политики, был триумф многосторонней дипломатии, который в решающей степени стал возможным благодаря тому, что председатель группы Двадцати не позволил сделать итоговый документ односторонним. Итоговый документ отражает баланс интересов. Это образец того, как нужно работать и в Двадцатке, и в других многосторонних объединениях, и, кстати, в ООН, и в ее Совете Безопасности, - указал глава МИД РФ. - Как я уже сказал, мы поддерживаем кандидатуру Индии для пополнения этого органа".

Онлайн-саммит был организован председательствующей в этом году в G20 Индией. На нем, в частности, выступил президент России Владимир Путин.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок, пять из них подлежат переизбранию ежегодно. Среди стран, активно добивающихся реформы СБ ООН, помимо Индии, - Япония, Бразилия и Германия.