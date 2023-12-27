27 декабря, 11:20,
обновлено 27 декабря, 11:45

Песков назвал встречу Алиева и Пашиняна на полях саммита СНГ "кратким контактом на ногах"

Это не были переговоры, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшуюся 26 декабря в ходе неформального саммита лидеров СНГ, "кратким контактом на ногах", а не переговорами.

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"Переговоров вчера они не проводили, но всегда подобные мероприятия, и неформальный саммит СНГ в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так было и на этот раз", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в рамках мероприятия "все имели возможность пообщаться друг с другом на ногах по каким-то основным моментам".

26 декабря агентство Арменпресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Армении Назели Багдасаряна, что Пашинян и Алиев провели неофициальную встречу в ходе неформального саммита глав государств СНГ, в ходе которой они обсудили мирную повестку.

Ранее Пашинян и Алиев провели несколько личных встреч при посредничестве России и ЕС. Также проходили переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, работает двусторонняя комиссия по делимитации границы. 

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