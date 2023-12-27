Песков: Москва видит и поддерживает волю Баку и Еревана к заключению мирного договора

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия видит наличие политической воли к заключению мирного соглашения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия видит наличие политической воли к заключению мирного соглашения у Азербайджана и Армении, поддерживает этот шаг. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Главное - мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, российская сторона констатирует, что Армения и Азербайджан "движутся в сторону финализации работы над мирным договором". "Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству. Поэтому мы вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена", - указал он.

О переговорах

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы между странами должна быть Алма-Атинская декларация от 1991 года. Согласно позиции армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 гг. Еще один обсуждаемый сторонами вопрос - открытие региональных коммуникаций. В Ереване считают, что при этом должен применяться принцип сохранения юрисдикции стран, по территории которых они проходят.