Она будет продолжена до достижения целей, поставленных Россией, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что дополнительные деньги, выделяемые Западом для Украины, не изменят ход событий на специальной военной операции (СВО), она будет продолжена до достижения целей, поставленных Россией.

"Поменять ход событий на специальной военной операции эти деньги не могут", - заявил представитель Кремля журналистам.

"Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное - достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал планы Евросоюза, который, по данным газеты Financial Timess, готовит запасной план оказания финансовой помощи Украине объемом €20 млрд. "Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена, эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущего стран Евросоюза", - подчеркнул представитель Кремля.