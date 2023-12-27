Песков: в Европе и США понимают, что выделяемые Украине деньги разворовываются

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, такое не может понравиться налогоплательщикам этих государств

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Руководители стран, выделяющих деньги на поддержку Украины, понимают, что значительная часть этих средств разворовывается, что не может понравиться налогоплательщикам этих государств, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции [на Украине], и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается", - указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

По его мнению, "это понимает и руководство тех стран, которые выделяют деньги", а главное - "это постепенно доходит и дойдет еще потом полнее до налогоплательщиков этих стран". "И вряд ли им это понравится", - считает Песков.