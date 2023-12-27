Путин накануне работал в Петербурге до двух часов ночи

Президент РФ 26 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ, который прошел в этом городе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершил накануне рабочую программу в Санкт-Петербурге в два часа ночи, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, то есть фактически сегодня. Потому что состоялись отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана, Узбекистана. И потом еще была очень продолжительная, детальная встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером", - сообщил представитель Кремля.

Путин 26 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.