МИД РФ: большинство стран ООН солидарны с Россией по международной информбезопасности

Как отметили в ведомстве, что российская сторона приветствует "также принятие проекта процедурного решения Генассамблеи ОО"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Большинство стран - членов ООН выразили солидарность подходу России к построению справедливой и равноправной системы международной информационной безопасности (МИБ). Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении в связи принятием 22 декабря Генассамблеей ООН резолюции по МИБ, предложенной Россией.

"22 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией юбилейную (25 лет) резолюцию "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности". С нашим подходом к построению справедливой и равноправной системы международной информационной безопасности (МИБ) традиционно солидаризировалось большинство государств - членов ООН", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что в резолюции "подтверждена центральная роль созданной по инициативе нашей страны рабочей группы открытого состава по МИБ в качестве основного глобального переговорного механизма по данной теме". "Ориентиром для дальнейшей деятельности группы намечена разработка юридически обязывающих договоренностей в цифровой среде", - добавили в министерстве.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что российская сторона приветствует "также принятие проекта процедурного решения Генассамблеи ООН (Сингапур), которым была утверждена российская инициатива - межправительственный реестр контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных инцидентах". "Данная мера направлена на установление прямых контактов между компетентными органами государств - членов ООН в целях предотвращения конфликтов и эскалации напряженности в информационном пространстве", - заключили в МИД России.