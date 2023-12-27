Пушилин заявил, что Марьинку, скорее всего, будут восстанавливать

По словам главы ДНР, населенный пункт сильно разрушен

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой Народной Республике, скорее всего, будет восстановлен. Однако населенный пункт сильно разрушен, и окончательное решение о его судьбе примут позже, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

"Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже. <…> С большой долей вероятности это решение будет положительным. [Хотя] сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка, мы так это воспринимали и с таким подходом будем двигаться дальше", - сказал Пушилин.

В понедельник глава Минобороны России Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы РФ, освободив Марьинку в ДНР, существенно отодвинули артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские войска отступили из Марьинки.