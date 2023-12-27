Пушилин заявил, что ВС РФ делают все возможное для освобождения Авдеевки

Об этом глава ДНР сообщил перед заседанием Госсовета

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ делают все возможное для скорейшего освобождения населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

"Со стороны Авдеевки летит как по Донецку - преимущественно это Куйбышевский и Киевский районы, <…> снаряды летят в сторону Макеевки - Красногвардейский район - и в сторону Ясиноватой. <…> Именно поэтому Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, как и Марьинку, освободить Авдеевку", - сказал он перед заседанием Госсовета.