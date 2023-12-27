Балицкий заявил, что новые регионы сделают все, чтобы Путин победил на выборах в 2024 году

По словам губернатора Запорожской области, Владимир Путин может набрать около 90% голосов в регионе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Жители новых российских регионов поддержат президента Владимира Путина на выборах в 2024 году и сделают все для его победы. Об этом заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий перед заседанием Госсовета.

"Люди, русские люди должны быть защищены, должны знать, что большая родина о них помнит, и не повторит 91-й год. Наш президент уделяет им огромное внимание. Мы все ему очень благодарны, особенно новые территории, и на выборах сделаем все, чтобы наш президент победил. Уверен в этой победе, и жители [поддержат] за все, что для нас было сделано - за мир, за возврат на Родину, за возможность думать на своем языке", - сказал Балицкий.

По его словам, Путин может набрать около 90% голосов в Запорожской области. "У нас все [избирательные] комиссии в полном объеме работают, структурировано. Но самая главная подготовка - это дела, которые делает правительство на территории Запорожской области, поэтому сомнений в том, что президент РФ по заслугам наберет у нас под 90%, у нас сегодня нет", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос о подготовке к президентским выборам в регионе.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.