В Москве обновили границы 45 избирательных округов

Границы избирательных округов в столице изменили впервые за 10 лет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Границы 45 избирательных округов в Москве изменили впервые за 10 лет в соответствии с актуальной численностью их населения по принципу равного представительства. Соответствующий законопроект был внесен в Московскую городскую думу столичной избирательной комиссией и поддержан большинством депутатов на заседании столичного парламента.

"Округов по-прежнему 45 - по числу депутатов Мосгордумы. Численность избирателей в каждом изменилась вместе с самой схемой, как того требует закон: согласно статье 12 Избирательного кодекса Москвы, каждые 10 лет - новая схема. Численность избирателей в каждом округе разная, но с сохранением примерного равенства в пределах плюс-минус 10%", - пояснил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он уточнил, что всего в городе более 7,6 млн избирателей. "Примерно 169 тыс. избирателей должны избирать одного депутата Московской городской думы. Это первое и главное требование закона, которое мы должны выполнять. Второе требование закона таково, что необходимо при определении схемы округов учитывать административно-территориальное деление города Москвы, то есть это границы районов и административных округов. Третье требование, которое тоже должно выполняться: вот эти территории, которые входят в границы одного избирательного округа, они должны граничить друг с другом", - пояснил Реут в ходе пленарного заседания.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, схема деления территории столицы на одномандатные округа была принята в 2014 году на 10 лет. "К выборам в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2024 года, мы обязаны обновить схему. Обращу внимание, что таково требование закона, - мы не просто можем, мы обязаны сделать деление принципиально новым", - резюмировал Шапошников.