Блогер и бывший морпех подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

Речь идет о Раде Русских и Иване Отраковском

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Блогер Рада Русских, бывший морпех Иван Отраковский и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко подали документы в ЦИК РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженцев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

О своем намерении идти на выборы президента бьюти-блогер Русских объявила 12 декабря в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в сообщении она опубликовала свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. 17 декабря Русских провела встречу с инициативой группой, но с первой попытки необходимые 500 подписей в свою поддержку не набрала. 27 декабря Русских в соцсетях сообщила, что набрала необходимое количество подписей.

В ЦИК бьюти-блогер пришла за 10 минут до окончания приема документов. "Я за то, чтобы граждане были активными, у меня никогда не было никаких претензий к государству, оно работает на пределе своих возможностей, оно у нас хорошо отстроено <...>. Я, скорее, хочу показать пример активного гражданина, нежели получить высокий процент", - сказала она.

Также документы в ЦИК представили служивший в морской пехоте ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский, собрание его инициативной группы прошло 26 декабря, и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко.

Кроме того, документы в ЦИК намерен представить экоблогер Анатолий Баташев. Формально прием документов у самовыдвиженцев завершился в 18:00 мск среды, но ЦИК продолжает их принимать. Как пояснил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев, у тех, кто до 18:00 мск приехал в Центризбирком, документы для регистрации группы избирателей будут приняты.

Согласно закону у ЦИК будет пять дней на рассмотрение документов. После положительного решения комиссии самовыдвиженцы должны приступить к сбору подписей в свою поддержку, их должно быть не менее 300 тыс., предоставить их в ЦИК нужно до 31 января.

О выборах президента

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Как отметила в интервью ТАСС глава ЦИК Элла Памфилова, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30 человек.

В среду в 18:00 мск завершился срок представления в ЦИК ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов. Решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на выборах президента принимаются не позднее 18:00 мск 1 января 2024 года.