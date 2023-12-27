В Кремле назвали G20 ведущим механизмом экономической дипломатии

Он позволяет Москве отстаивать свои интересы даже в условиях геополитической конфронтации

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия считает Группу двадцати (G20) ведущим механизмом экономической дипломатии, позволяющим Москве отстаивать свои интересы даже в условиях геополитической конфронтации. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "двадцатке".

"В ходе дискуссии акцентирована значимость Группы двадцати в качестве ведущего механизма экономической дипломатии, позволяющего даже в текущих условиях геополитической конфронтации эффективно отстаивать интересы и приоритеты России по всему спектру вопросов глобальной повестки", - отмечается в релизе.

Участники заседания, которое провела шерпа РФ в G20, замначальника Экспертного управления Кремля Светлана Лукаш, дали высокую оценку председательству Индии в "двадцатке" в 2023 году и подчеркнули, что инициативы следующего председателя в G20 - Бразилии - созвучны российским подходам. Отмечается, что РФ намерена вносить весомый вклад в полноценную реализацию этих инициатив "в целях обеспечения устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики, достижения прогресса в реализации целей устойчивого развития, сохранения климата и окружающей среды, укрепления продовольственной и энергетической безопасности, содействия цифровой трансформации, справедливого реформирования институтов глобального экономического управления".

По итогам заседания были определены в том числе задачи активизации усилий российской стороны в G20 "для выхода на сбалансированные итоговые решения саммита в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября 2024 года", говорится в сообщении.