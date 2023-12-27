Постпред РФ при ООН Василий Небензя полагает, что "история Майдана важна для понимания причин упадка и разложения Украины как государства"

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. События на Майдане должны служить предупреждением всем странам, которые Запад пытается использовать как пешки для продвижения своих эгоистичных геополитических интересов. Об этом заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по "формуле Аррии".

"Майдан должен служить предупреждением всем, кого обманывает Запад в своей преступной погоне за новыми пешками, чтобы продвигать свою разрушительную и эгоистичную геополитическую повестку", - сказал он. Дипломат убежден, что "история Майдана важна для понимания причин упадка и разложения Украины как государства.

"Хотя реальные западные подстрекатели и бенефициары госпереворота хорошо известны, они упрямо отказываются брать на себя ответственность за последствия", - отметил он, подчеркнув, что Запад готов "закрывать глаза на все преступления киевского режима".

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.