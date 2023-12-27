Глава МИД Индии заявил о стремлении Моди посетить Россию в 2024 году

Субраманьям Джайшанкар передал Путину "наилучшие пожелания от лица премьер-министра Моди" и сообщил, что индийский премьер через него направил российскому лидеру личное послание

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится посетить Россию в будущем году и пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи с российским лидером, которую транслировал телеканал "Россия 24".

По его словам, Моди "очень хочет посетить Россию в будущем году". "Я уверен, что мы подберем подходящую дату, которая будет удобна обеим сторонам с точки зрения их политического календаря. Конечно, он с нетерпением ждет возможности пообщаться с вами", - сказал министр.

Во время встречи Джайшанкар передал Путину "наилучшие пожелания от лица премьер-министра Моди" и сообщил, что индийский премьер через него направил российскому лидеру личное послание. "Это письмо, где переданы его мысли о состоянии нашего сотрудничества и того прогресса, которого удалось достичь в последние дни", - пояснил Джайшанкар.

Глава МИД Индии сообщил Путину, что за последние два дня в Москве у него была возможность продуктивно пообщаться с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Помимо дальнейшего роста товарооборота, который в этом году уже превысил $50 млрд, важным аспектом российско-индийского сотрудничества Джайшанкар назвал взаимодействие в ядерной сфере. "Вчера мы подписали соглашения, которые помогут дальше развивать проект АЭС "Куданкулам", - напомнил он.

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности 1 000 МВт. Второй энергоблок был включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 г. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. В июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и NPCIL подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам". В 2021 году началось строительство пятого и шестого энергоблоков станции. Выведение АЭС на полную мощность запланировано на 2027 год.