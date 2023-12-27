МИД РФ приветствует закрепление договоренностей между сторонами йеменского конфликта

В дипведомстве подчеркнули, что "шаги Саудовской Аравии и Султаната Оман, которые сыграли ключевую роль в налаживании контактов между сторонами конфликта, заслуживают высокой оценки"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия приветствуют усилия, направленные на закрепление договоренностей между сторонами йеменского конфликта. Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте МИД РФ.

"В Москве приветствуют международные усилия, направленные на официальное закрепление договоренностей между сторонами йеменского конфликта, которые впоследствии будут оформлены в виде ооновской "дорожной карты" урегулирования. Уверены, что это станет эффективным механизмом для запуска полноформатного межйеменского национального диалога", - указали в министерстве, комментируя заявление специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга о готовности сторон йеменского конфликта принять меры по всеобъемлющему прекращению огня.

В МИД РФ подчеркнули, что "шаги Саудовской Аравии и Султаната Оман, которые сыграли ключевую роль в налаживании контактов между сторонами конфликта, заслуживают высокой оценки".

"Россия продолжит плотно координировать подходы со всеми ведущими йеменскими политсилами и основными региональными партнерами в целях формирования благоприятных условий для скорейшего разрешения военно-политического кризиса в этой дружественной нам арабской стране", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

23 декабря специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг выступил с заявлением, в котором отметил готовность сторон йеменского конфликта реализовать меры, направленные на установление всеобъемлющего режима прекращения огня, улучшения условий жизни населения и возобновление инклюзивного политического процесса под эгидой ООН.