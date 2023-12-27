Путин надеется, что после избрания нового парламента Индия останется другом РФ

Президент пожелал успеха партнерам в Нью-Дели

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что вне зависимости от итогов парламентских выборов, запланированных в Индии на 2024 год, Нью-Дели останется ее другом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"В следующем году внутриполитический календарь в Индии непростой, сложный: должны пройти всеобщие выборы в парламент. Мы желаем успеха нашим друзьям в Индии. Надеемся, что при любом раскладе политических сил традиционные дружеские связи между нашими странами и народами сохранятся", - сказал российский лидер.