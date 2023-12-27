Гатилов: законопроект о мобилизации на Украине не привлек внимания правозащитников

Постпред РФ при штаб-квартире ООН в Женеве отметил, что "мужчин на Украине, даже объективно негодных к военной службе, скоро будут забирать в армию по интернет-повестке начиная с 25-летнего возраста"

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Опубликованный на днях на Украине законопроект о внесении поправок в закон "О мобилизации" нарушает как минимум права инвалидов, однако этот документ, как ни удивительно, не привлек внимания международных правозащитных структур. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в комментарии, опубликованном в телеграм-канале российской миссии.

"Законопроект о внесении поправок в украинский закон "О мобилизации" шокирует не только самих украинцев. Судя по документу, режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, который бездарно провалил обещанное своим натовским кураторам "контрнаступление", теперь не хватает 400-500 тыс. призывников", - отметил Гатилов. "Скорее всего, это крик отчаяния киевского режима. Однако удивляет другое, а именно отсутствие какой-либо реакции со стороны столь скорых на руку международных правозащитных организаций и институтов на очевидные нарушения как минимум прав инвалидов, - констатировал дипломат. - В конечном же итоге, мы наблюдаем заключительную стадию тщательно спланированной западными наставниками Киева "войны до последнего украинца".

Гатилов пояснил, что "мужчин на Украине, даже объективно негодных к военной службе, скоро будут забирать в армию по интернет-повестке начиная с 25-летнего возраста". По задумке местных законотворцев, продолжил он, "на нужды ВСУ теперь сгодятся даже люди без одного глаза, стопы или кисти, с двусторонней глухотой, с отсутствием почки или легкого, а также с карликовостью ниже 130 см". "Понятно, что под угрозой находятся самые уязвимые жители Украины - их более обеспеченные сограждане уже либо "откупились", либо убежали за границу", - заключил глава российской дипмиссии.

Поздно вечером 25 декабря в Верховную раду был внесен законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений значится ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг.