Президент Украины Владимир Зеленский оказался "недоговороспособным", отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Реальных предпосылок для переговоров России с Украиной не просматривается. Президент Украины Владимир Зеленский оказался "недоговороспособным". Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал возможности перемирия с Украиной.

"К сожалению, на сегодня реальных предпосылок для переговоров не просматривается. По крайней мере, пока. Зеленский и его хунта оказались недоговороспособны. Иуда предал за 30 сребреников, а эти продали за одну западную печеньку (фигурально выражаясь) собственный народ, отправив его на убой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик выразил уверенность в том, что условия для новых переговоров с учетом всех позиций РФ будут заложены российскими солдатами на поле боя. "И последние успехи российской армии на фронтах СВО неумолимо приближают их перспективу", - заметил он.

РФ не отказывается от переговоров, но при соблюдении главного условия - ликвидации неонацистской угрозы и гарантий безопасности русским, что означает денацификацию и демилитаризацию Украины, ее нейтральный статус и признание выбора людей Новороссии быть вместе с Россией, уточнил глава комитета Госдумы по международным делам. "Так называемый мирный план Зеленского с его, по сути, требованием капитуляции и предательства ставших нашими граждан на новых (а точнее - старых) российских территориях не рассматривается - его, совершенно точно, следует отправить в утиль", - подчеркнул Слуцкий.

Депутат прокомментировал также разговоры о возможности перемирия на Рождество. Он напомнил, что Россия уже выступала не только за перемирие - накануне Рождества в прошлом году оно объявлялось с 6 по 7 января и оказалось односторонним, - но и за окончание "братоубийственного противостояния". А переговоры в Турции в марте 2022 были сорваны украинской стороной посредством провокации в Буче, заметил Слуцкий.