Российское посольство возобновит работу в Буркина-Фасо

Диппредставительство не функционировало с 1992 года

НАЙРОБИ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Посольство РФ после 31-летнего перерыва возобновит работу в Уагадугу. Церемония возобновления работы пройдет с участием буркинийских официальных лиц, представителей дипкорпуса дружественных стран, СМИ и соотечественников. Как отметили ТАСС ранее в посольстве, по числу сотрудников дипмиссия в Буркина-Фасо будет соответствовать среднестатистическому размеру большинства российских диппредставительств в Западной Африке.

Импульс для отношений

"Мы прибыли в Уагадугу, чтобы возобновить деятельность российского посольства (она была прекращена в 1992 году - прим. ТАСС) в этой стране, которая является нашим давним партнером, с которой у нас прочные дружеские связи. Несмотря на отсутствие физического присутствия здесь, двустороннее сотрудничество в политической и экономической областях не приостанавливалось", - сказал в интервью ТАСС посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.

По его словам, открытие посольства придаст импульс развитию этих отношений, поскольку в корне меняет практическое взаимодействие и способствует более оперативному рассмотрению вопросов двусторонних проектов, среди которых строительство АЭС совместно с российским Росатомом. "Это очень важный шаг для дальнейшего укрепления отношений, которые получили импульс после второго саммита Россия - Африка, на полях которого прошла обстоятельная встреча российского президента Владимира Путина и буркинийского лидера Ибрагима Траоре, в ходе которой и было принято решение о возобновлении деятельности посольства", - добавил дипломат.

Политический диалог и ВТС

Он отметил, что Москва и Уагадугу разделяют общие подходы и поддерживают активный политический диалог на международных площадках, где выступают с близких позиций. Кроме того, две страны не прекращали развивать военно-техническое сотрудничество, Россия содействовала подготовке военных специалистов из Буркина-Фасо. Активно развивается и сотрудничество в горнодобывающей отрасли. "Российская компания "Нордголд" за годы работы в Буркина-Фасо инвестировала в эту отрасль более $1,5 млрд", - добавил Салтыков.

О планах по возобновлению работы российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее говорил Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка. Он подчеркивал, что это станет реальным практическим шагом по существенной активизации работы со странами Африки в политической, деловой и гуманитарной областях, а также в сфере культуры и туризма. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.