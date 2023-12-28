Лавров заявил, что у режима Зеленского нет воли к миру

Глава МИД РФ добавил, что режим президента Украины мыслит категориями войны

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, у него отсутствует воля к миру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике. Ни о каком прекращении боевых действий не ведется и речи. Продолжает действовать установленный Зеленским 30 сентября 2022 года запрет на ведение переговоров с руководством России. Выводы делайте сами", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. При этом, как отмечал российский лидер, Украина "публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", весной 2022 года.

Лавров ранее заявлял, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры, тем сложнее будет потом договариваться. По словам главы российской дипломатии, первым шагом для переговоров между РФ и Украиной должна стать отмена указа Зеленского о запрете диалога с Москвой.

Полный текст интервью читайте после 7:00 мск.