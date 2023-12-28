Посол РФ заявил, что протесты в Сербии могут активизироваться в новогодние праздники

Ситуация в стране хрупкая, заявил Александр Боцан-Харченко

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Период новогодних и рождественских праздников может быть использован для активизации протестов в Сербии, ситуация в стране хрупкая. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу "Известия".

"Протесты не закончились, они вот и сегодня будут, это уже заявлено. И будут продолжаться. Очень опасный период - это предновогодние и новогодние рождественские [праздники]. Может быть использована эта ситуация для каких-то более активных протестов, может быть [использована] для возвращения к насильственным действиям. Так что ситуация очень хрупкая", - сказал он.

Посол добавил, что, несмотря на это, ситуация находится под контролем властей.