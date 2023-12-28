Вершинин: ЕСПЧ превратился в "бешеный принтер", штампующий антироссийские решения

Замглавы МИД РФ отметил, что под цензуру Европейского суда по правам человека попадает "все, что хоть как-то связано с Россией"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превратился в "бешеный принтер", штампующий решения по политически заряженным жалобам против России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

"Эта некогда перспективная организация [Совет Европы] полностью себя дискредитировала и продолжает деградировать. Установив над Советом Европы тотальный контроль, западники превратили его в глубоко недружественную нам структуру, используемую в гибридной войне против России, - указал замминистра. - А Европейский суд по правам человека и вовсе превратился в "бешеный принтер", штампующий решения по политически заряженным жалобам против России".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что под цензуру ЕСПЧ попадает "все, что хоть как-то связано с Россией". "Суд закрыл глаза на вопиющие нарушения прав русскоязычного населения Латвии, поддержав проводимую Ригой так называемую реформу образования. Фантастический цинизм и двойные стандарты. Мы говорили об этом и раньше, однако нынче СЕ превзошел самого себя", - отметил он.

"Мы прервали контакты с судом с момента прекращения членства в СЕ, не участвуем в заседаниях Комитета министров Совета Европы по контролю за исполнением постановлений. Это, конечно, злит страсбургских бюрократов, которые пытаются втянуть в антироссийскую кампанию структуры ООН, рассчитывая на давление уже с их стороны на Россию по вопросу исполнения решений ЕСПЧ. Решительно противодействуем данным неправомерным попыткам расширить мандат структур ООН", - добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что российская сторона намерена продолжить "последовательную линию на недопустимость политизации вопросов прав человека и императивность выстраивания деятельности в правозащитной сфере исключительно на основе международного права и Устава ООН".