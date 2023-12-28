В МИД России анонсировали доклад об уровне русофобии в мире

Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что в последние годы наблюдается "стремительное увеличение количества нападений и актов насилия" в отношении представителей иной национальности или языковой и религиозной принадлежности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. МИД России в ближайшее время выпустит доклад на тему героизации нацизма, где отразит и состояние дел с русофобией в разных странах мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

Как отметил Вершинин, в последние годы наблюдается "стремительное увеличение количества нападений и актов насилия" в отношении представителей иной национальности или языковой и религиозной принадлежности, растет неприятие мигрантов и беженцев.

"Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой - разрастающейся как раковая опухоль русофобией. К слову, МИД России в ближайшее время выпустит солидный доклад на эту тему, где покажет состояние дел с русофобией в разных странах мира", - указал замминистра.