Посол РФ в Австрии: влияние Вены на принятие санкций против России не стоит переоценивать

Дмитрий Любинский отметил, что нынешнее австрийское руководство вряд ли осмелилось бы сделать какие-либо серьезные шаги в отношении Москвы или Киева, не получив разрешения из Вашингтона или Брюсселя

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Влияние Австрии на принятие санкций в отношении России не стоит переоценивать. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя сообщения СМИ о требовании Вены убрать банк Raiffeisen из черного списка Киева в обмен на одобрение 12-го пакета антироссийских рестрикций.

"Что касается Австрии, то не склонны переоценивать ее вес на сегодня при принятии коллегиальных решений в Брюсселе. Безоглядно влившись в антироссийские ряды и растоптав ключевые принципы собственного нейтралитета, Вена выбыла из высшего эшелона европейской политики, утратила способность говорить собственным голосом", - сказал дипломат.

По его словам, нынешнее австрийское руководство вряд ли осмелилось бы сделать какие-либо серьезные шаги в отношении Москвы или Киева, не получив разрешения из Вашингтона или Брюсселя.

Любинский отметил, что сам факт нахождения банка в украинском списке "международных спонсоров войны" был юридически ничтожным и не влек за собой никаких последствий.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Австрия сняла свое вето с 12-го пакета, заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского списка "спонсоров войны", куда она была внесена за решение продолжить работу в России. При этом в Киеве заявили, что не исключали банк по требованию Австрии из своего списка "спонсоров войны" ради согласия Вены утвердить 12-й пакет санкций, а лишь приостановили решение о включении в список "до завершения консультаций с Еврокомиссией".