Однако власть республики игнорирует эти настроения, отметил Дмитрий Любинский

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Австрийцы устали от бессмысленных санкций против России, но власть республики игнорирует эти настроения. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"Об усталости австрийцев от бессмысленных антироссийских санкций свидетельствуют не только опросы общественного мнения, а они вполне красноречивы, но и стабильно низкие рейтинги нынешней правительственной коалиции. Если говорить о европейском измерении, то, согласно свежим опросам, более половины австрийцев уверены, что антироссийские санкции весьма негативно сказываются на экономике всего Евросоюза. Недружественная нам политическая верхушка Австрии эти настроения старается игнорировать", - сказал посол.

Простые граждане недовольны галопирующим ростом цен, вызванным санкциями: годовая инфляция в республике составила почти 8% с небывалыми пиковыми значениями до 11%. Несмотря на это, австрийское руководство продолжает говорить о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", заключил Любинский.