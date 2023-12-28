Посол РФ в Вене заявил о давлении на Raiffeisen из-за работы в России

При этом, подчеркнул Дмитрий Любинский, другие западные финансовые организации, которые продолжают вести бизнес на российском рынке, не подвергаются "столь массированному прессингу извне"

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) подвергается беспрецедентному давлению из-за продолжающейся работы в России, хотя несколько других западных банков также не ушли из страны. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Хотел бы обратить внимание, что развязанная беспрецедентная кампания по шельмованию RBI за сохраняющееся присутствие в России происходит на фоне того, что другие западные финансовые учреждения, в частности американский Citibank или итальянский UniCredit, благополучно продолжают работу в России без столь массированного прессинга извне", - сказал посол.

Дипломат добавил, что австрийские власти трепетно относятся к RBI - крупнейшей банковской группе республики. "От устойчивости ее позиций во многом зависит стабильность всей банковской системы страны, не говоря уже о солидных доходах, которые банк многие годы получает в нашей стране. В 2022 году, согласно опубликованным здесь данным, из общей прибыли в €3,6 млрд около 60% пришлось на российскую "дочку". Очевидно, что последствия ухода австрийского банка с нашего рынка и утраты серьезных дивидендов не прошли бы безболезненно для австрийского налогоплательщика", - отметил Любинский.

Руководство RBI неоднократно заявляло, что планирует продать российский бизнес или выделить его из состава группы. При этом конкретные сроки неизвестны. Процесс сопряжен с множеством бюрократических процедур и выдачей разрешений от регуляторов.