Посол России назвал действия Вены причиной ухудшения отношений с Москвой

Дмитрий Любинский отметил, что нынешнее руководство Австрии осознанно сделало выбор в пользу обвала наработанного десятилетиями прочного фундамента двустороннего сотрудничества

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Австрия несет ответственность за ухудшение отношений с Россией, поэтому их восстановление должно произойти по инициативе Вены. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Нынешнее руководство Австрии осознанно сделало свой выбор в пользу обвала наработанного десятилетиями прочного фундамента двустороннего сотрудничества, за что целиком и полностью несет ответственность, в том числе перед своими гражданами. Это не наш выбор, никого уговаривать мы не намерены. Наши принципиальные подходы в ключевых вопросах современности и мирового развития австрийскому руководству, уверен, хорошо известны. Возможно ли здесь движение навстречу? Мяч лежит на австрийской стороне", - сказал дипломат.

Он отметил, что в свете проводимого Веной недружественного курса серьезных подвижек в этой области в краткосрочной перспективе ожидать не стоит. "Мы не строим никаких иллюзий насчет кардинальной смены антироссийского курса в большинстве недружественных европейских стран", - заявил Любинский.

По словам дипломата, говорить о том, что австрийские власти откажутся от антироссийского курса после парламентских выборов в следующем году, пока рано. "Для нас важно, что взвешенная и прагматичная риторика отдельных партий в отношении нашей страны, в том числе касательно отмены антироссийских санкций, находит понимание значительной части общества и деловых кругов, создает потенциальный задел для возможного выправления двусторонних связей. В конечном счете судить будем по конкретным делам", - заявил посол.

Как он отметил, последние опросы свидетельствуют о запросе избирателей на изменение политики республики. "Подчеркну, что это исключительно внутреннее дело австрийских избирателей. Мы всегда уважали и впредь будем уважать их суверенный выбор, открыты для диалога со всеми политическими силами, независимо от их нахождения в руководстве страны либо в оппозиции. Во главе угла стоит прагматизм, готовность вести открытый разговор и выстраивать связи на принципах взаимоуважения, равноправия и учета интересов друг друга", - подытожил Любинский.

Осенью следующего года в Австрии пройдут парламентские выборы. Согласно результатам последних опросов, наибольшей популярностью пользуется оппозиционная Австрийская партия свободы, которая выступает против санкций в отношении России.