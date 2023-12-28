Посол России заявил о попытках австрийских СМИ усугубить состояние отношений с Москвой

Дмитрий Любинский отметил, что практически все направления сотрудничества с Веной заморожены

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Агрессивные публикации австрийских СМИ в адрес России направлены на усугубление и без того сложных отношений между двумя странами. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Они добиваются того, чтобы еще больше усугубить нынешнее плачевное состояние российско-австрийских отношений. У нас практически все направления сотрудничества сейчас заморожены, если не прекращены. Отсутствует политическая повестка дня", - сказал посол.

По его словам, Россия и Австрия в прошлом уже сталкивались с тем, что в Европе и за ее пределами находились противники некогда дружественных отношений между двумя странами. Сейчас ситуация обострилась, "заокеанские партнеры" Вены напрямую пытаются диктовать австрийскими властями, какую позицию они должны занимать.

"В австрийских СМИ существует негласный запрет на публикации, связанные с российским посольством, а также запрет на материалы с послом, рассказал Любинский. - Исключения бывают. Есть журналисты, которые решаются на публикации такого рода или интервью". Однако, по его словам, основная часть прессы, радио и телевидение настроены негативно в отношении России. "Поэтому мы сейчас в большей степени работаем онлайн, через электронные средства массовой информации. Это непросто, но, мне кажется, интерес к нашей точке зрения в австрийском обществе, безусловно, есть", - добавил он.

Далеко не каждое издание готово публиковать материалы, в которых была бы четко отражена российская позиция, сказал Любинский. Такая проблема со свободой слова присуща не только Австрии, но и всему западному сообществу, отметил дипломат. "Это не умаляет нашей решимости отстаивать собственную точку зрения на всех возможных площадках", - подчеркнул посол.