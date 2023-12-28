Вершинин: СПЧ ООН на ближайшие четыре года закроет глаза на нарушения Киевом прав человека

Замглавы МИД РФ отметил, что ООН осуществляет глобальный мониторинг соответствия государств требованиям, сформулированным во Всеобщей декларации прав человека, за счет процедуры Универсального периодического обзора ситуации с правами человека в государствах - членах ООН

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Украине позволено продолжать бесконтрольно нарушать права человека в ближайшие четыре года, поскольку руками западников она продавила в Совете ООН по правам человека (СПЧ) отсрочку по Универсальному периодическому обзору (УПО) ситуации с правами человека. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

Замминистра отметил, что ООН осуществляет глобальный мониторинг соответствия государств требованиям, сформулированным во Всеобщей декларации прав человека, за счет процедуры Универсального периодического обзора ситуации с правами человека в государствах - членах ООН, которая функционирует в рамках СПЧ. Он подчеркнул, что соответствующая процедура работает с 2008 года и до недавнего времени ни одна страна, кроме Мьянмы, где произошла радикальная смена политического режима, не уклонялась от его прохождения.

"Однако теперь принцип глобального охвата Универсального периодического обзора дискредитирован действиями киевского режима. Украина руками западников в Бюро СПЧ буквально "продавила" беспрецедентную отсрочку "своего" УПО на четыре года - с текущего 2023-го на 2027 год, ссылаясь на то, что сейчас там действует военное положение и киевским властям "не до дискуссий по правам человека", - указал Вершинин.

"На деле это означает, что в течение ближайших четырех лет Украине позволено бесконтрольно, без каких-либо "отчетов" перед международным сообществом продолжать нарушать права человека, а если смотреть шире, то и нормы международного гуманитарного права. Совет ООН по правам человека попросту закрывает на это глаза - дескать, потом разберемся", - резюмировал высокопоставленный дипломат.

Он также обратил внимание на то, что в России "всегда четко по установленному графику проходили процедуру обзора".