Лавров: от геополитических козней Запада и кризисов в 2024 году не застрахован никто

Глава МИД РФ отметил, что партнеры России на международной арене осознают эту ситуацию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Причиной нынешних потрясений в мире являются действия Запада, от его геополитических козней и новых кризисов в 2024 году никто не застрахован. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам года.

"Мир продолжает штормить, и одна из причин в том, что правящие круги Запада провоцируют кризисы за тысячи километров от своих границ ради решения собственных задач за счет других народов, - сказал министр в ответ на вопрос, каковы риски эскалации в разных регионах мира в 2024 году. - Можно сказать, что в условиях, когда Запад цепляется за ускользающее доминирование, от его геополитических козней не застрахован никто. И такое понимание в мире растет".

Лавров подчеркнул, что партнеры России на международной арене осознают эту ситуацию, и большинство из них солидарны с Москвой в том, что Западу рано или поздно "придется принять реалии многополярного мира, и тогда все вопросы будут решаться на основе баланса интересов". "Однако до этого момента кризисное развитие, судя по всему, будет продолжаться", - поделился прогнозом глава МИД России.

В качестве примеров западной агрессии он назвал бомбардировки Югославии силами НАТО, вторжение в Ирак "под ложным предлогом наличия там ОМУ", обрушение ливийской государственности, вмешательство в Сирию. "В этом ряду - развязывание вооруженного конфликта на Востоке Европы через расширение НАТО и превращение Украины в антироссийский плацдарм. Самое последнее по времени - обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Конфликтные узлы существуют и в других регионах", - продолжил министр.

В частности, он напомнил о кризисах в странах Африки, Афганистане и на Корейском полуострове. "Американцы открыто поощряют сепаратистские тенденции на Тайване в пику неоднократным предупреждениям из Пекина, что это идет вразрез с коренными интересами КНР", - заключил Лавров.

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