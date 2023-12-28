Посол РФ: Австрия считает приоритетом евроинтрегацию Западных Балкан, а не Украины

Дмитрий Любинский считает, что нельзя говорить о скором вступлении Украины в объединение, несмотря на решение о начале соответствующих переговоров

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Австрия уделяет приоритетное внимание евроинтеграции Западных Балкан и сомневается в своевременности начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Австрийская внешняя политика всегда уделяла внимание ситуации на Западных Балканах. Практически во всех внешнеполитических выступлениях перспектива их присоединения к ЕС - это константа. В этой связи со стороны входящих в правительственную коалицию сил высказываются сомнения относительно своевременности решения о начале переговоров с Украиной", - сказал дипломат.

Любинский отметил, что нельзя говорить о скором вступлении Украины в объединение, несмотря на решение о начале соответствующих переговоров - некоторые страны имеют статус кандидатов на протяжении 10 и более лет, и это ничего не предрешает окончательно.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.

Ранее министр по делам Европы и конституции в Ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что Украина и Молдавия вряд ли вступят в ЕС в ближайшие 5-10 лет. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг неоднократно повторял, что Европа не должна отодвигать вступление стран Западных Балкан в ЕС на второй план из-за Украины.