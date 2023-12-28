Лавров заявил о праве палестинцев иметь свое государство

Глава МИД России отметил, что оно может включать национальные территории

/МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Палестинцы имеют право на создание своего государства, включающего все национальные территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"В конечном итоге любой вариант обустройства должен способствовать реализации законного права палестинцев на создание своего государства на всех национальных территориях, включая Западный берег реки Иордан с Восточным Иерусалимом и сектор Газа", - отметил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. В результате продолжающейся действий Израиля с 7 октября в Газе погибли уже около 21 тыс. человек, порядка 54 тыс. получили ранения.

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