Лавров заявил о деградации ситуации в сфере контроля над вооружениями

Глава МИД России отметил, что Соединенные Штаты в то же время "целенаправленно усиливают напряженность в области международной безопасности"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Деградация сферы контроля над вооружениями наблюдается в связи с дестабилизирующей политикой и деструктивными действиями Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам года.

"Ситуация в сфере контроля над вооружениями деградирует вследствие дестабилизирующей политики и конкретных деструктивных действий США", - сказал он.

Министр отметил, что Соединенные Штаты в то же время "целенаправленно усиливают напряженность в области международной безопасности". "Данные процессы неразрывно связаны друг с другом, один подпитывает другой и наоборот", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава российского дипведомства указал, что США с точки зрения методологии "напрямую разрушают договорные режимы путем выхода из них, как это было с Договорами по ПРО (противоракетная оборона - прим. ТАСС), о запрещении ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу". "Или создают неприемлемые условия для их выполнения другой стороной - именно так произошло с ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - прим. ТАСС) и ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС)", - добавил министр.

"Логика Вашингтона проста. Опоры, обеспечивавшие доминирование США, уходят из-под ног. Во многом из-за ошибок самих американцев, уверовавших в свою "исключительность", непогрешимость и безнаказанность", - заключил Лавров.

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