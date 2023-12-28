Лавров заявил, что вопрос сохранения Россией моратория по РСМД стоит остро

Выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Соединенные Штаты приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вопрос сохранения введенного Россией моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стоит остро из-за действий США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"По мере реализации планов размещения наземных РСМД США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе приобретает остроту вопрос о целесообразности дальнейшего применения введенного Россией моратория на развертывание аналогичных вооружений, увязанного с появлением в соответствующих регионах такого же оружия американского производства", - сказал министр.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив некоторые встречные претензии, затрагивавшие, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли эту инициативу.