Лавров заявил, что Россия не против контроля над вооружениями

Однако диалог в этом направлении возможен только при отказе США от антироссийского курса, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия не отказывается от самой идеи контроля над вооружениями, но диалог в этом направлении возможен только при отказе США от антироссийского курса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Мы не отказываемся от самой идеи контроля над вооружениями. Однако любой гипотетический диалог в будущем о путях минимизации конфликтного потенциала и параметрах дальнейшего сосуществования с Западом будет возможен только на основе равноправия и обязательного уважения коренных интересов безопасности России и принципиально новых геополитических реалий. В отсутствие готовности к этому со стороны США и их союзников какие-либо рассуждения на эту тему не будут иметь перспективы", - отметил министр.

"Что касается перспектив диалога с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и договоренности о чем-то на замену ему, то мы четко дали понять, что диалог невозможен без отказа Вашингтона от антироссийского курса", - подчеркнул он.

По его словам, для Москвы очевидна неадекватность американских идей о запуске переговоров по контролю над ядерными вооружениями с их отделением "от негативного военно-политического контекста и удручающего положения вещей в отношениях Россия - Запад". Как пояснил Лавров, Вашингтон хочет снизить для себя ядерные риски, обеспечив преимущество в отношении других военных потенциалов. "Для нас же такой подход, который получил у американцев неудобоваримое название "компартментализация", то есть "Россия - враг, но нам от нее кое-что нужно", абсолютно неприемлем. Тем более когда США и их союзники продолжают провоцировать эскалацию кризиса вокруг Украины, не скрывая намерения "нанести России стратегическое поражение", - заключил глава МИД РФ.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках этого соглашения российская сторона должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.