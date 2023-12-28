Лавров: углубление диалога Армении с НАТО ведет к утрате оборонного суверенитета

Глава МИД России отметил, что в этом году республика приняла участие в нескольких десятках мероприятий с альянсом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что Армения осознает угрозу утраты суверенитета государства в сфере национальной обороны и безопасности вследствие углубления диалога с НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности", - отметил глава российского дипведомства.

Министр иностранных дел подчеркнул, что в этом году Армения приняла участие в нескольких десятках мероприятий с альянсом. По его словам, в республике продолжается модернизация вооруженных сил по натовским стандартам, а ее военные проходят подготовку в некоторых государствах Североатлантического блока.

"Это не может не вызывать у нас беспокойства. Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев - укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме "разделяй и властвуй", - добавил Лавров.